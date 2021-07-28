شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح للخارج بدءا من أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الكويت حظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الخارج اعتبار من 1 أغسطس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الوكيل المساعد لشؤون الإقامة فى الكويت، اللواء أنور البرجس، قال إن إجراءات منح الضمان الصحي للمقيمين، وفق المواد «18، 20، 22» داخل البلاد وخارجها، قد تم تعديلها وفق النظم واللوائح المقررة، في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأوضح اللواء البرجس أن المقيمين وفق المادة «18»، يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، وأن المقيمين وفق المادة «20» يمنحون ضمانا صحيا لمدة 3 سنوات داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، والمقيمين وفق المادة «22» يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها.