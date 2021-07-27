رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يزور أهرامات الجيزة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الآثار المصرية، على "تويتر"، مشيرة إلى أن كوكونديه، قام اليوم الثلاثاء، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة ونشرت صورة ترصد جانبا من الزيارة.

وذكرت "بوابة الأهرام" أن مدير عام منطقة آثار الهرم كان في استقبال رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له خلال الزيارة، مشيرة إلى أنهم قاموا بزيارة الممر الأول للهرم الأكبر، إضافة إلى منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول.

وأعرب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية عن إعجابه بطريقة بناء الأهرام والحجم الضخم لتمثال أبو الهول، الذي تم نحته بدقة عالية.

وأكد رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية سعادته بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، التي وصفها بأنها أحد أهم المعالم الأثرية في العالم.