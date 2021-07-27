اخبار الخليج

الكويت تمنع سفر غير المطعمين ضد كورونا إلى الخارج من أول أغسطس المقبل

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الحكومة الكويتية، يستثنى من القرار الفئات التالية:

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة).

- الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- الحوامل شريطة على حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

كما أكد البيان على ضرورة حصول المواطنين على تأمين صحي طوال فترة تواجدهم خارج البلاد ويغطي علاج الإصابةبفيروس .

© Sputnik . Mohamed Hassan

أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية تستعد لاستقبال الزائرين

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا