الكويت تمنع سفر غير المطعمين ضد كورونا إلى الخارج من أول أغسطس المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الحكومة الكويتية، يستثنى من القرار الفئات التالية:

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة).

- الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- الحوامل شريطة على حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

كما أكد البيان على ضرورة حصول المواطنين على تأمين صحي طوال فترة تواجدهم خارج البلاد ويغطي علاج الإصابةبفيروس كورونا.