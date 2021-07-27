مصر تبحث مع جنوب السودان تعزيز العلاقات الثنائية وملف سد النهضة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء شكري، بنظيرته من دولة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، ودفع التعاون بينهما قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأضاف أن "مصر جددت التأكيد على استمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية في جنوب السودان، فضلاً عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار بها، على نحو يمكنها من تحقيق التنمية المنشودة".