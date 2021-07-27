مصر... إحالة "الذراع الأيمن" لهشام عشماوي إلى المفتى

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة في طرة، قررت إحالة أوراق قضية الإرهابى بهاء كشك، الذي تم ترحيله مع عشماوي من ليبيا واثنين آخرين، إلى المفتي.

ولفتت إلى أنه تم ترحيل كشك مع اثنين آخرين من ليبيا، عندما تم القبض على هشام عشماوي، وإعادتهم جميعا إلى مصر.

وأوضحت أنه تم إحالة أوراق القضية إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وقررت المحكمة تحديد جلسة 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للنطق بالحكم في اتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية تحمل اسم "المرابطون".

وذكرت موقع "مبتدا" المصري أن المحكمة وجهت للمتهمين العديد من التهم أبرزها تمويل جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد للتدريب على الأساليب القتالية.

يذكر أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقا في حق هشام عشماوي يوم 4 مارس/ أذار 2020، بعدما تم إدانته في 14 جريمة إرهابية.