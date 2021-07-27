شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدشن التشغيل التجريبى لمشروع النقل العام السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى للمسار الأول لمشروع الباص السريع، إيذانًا بإنجاز هذا المشروع الحيوى للنقل العام فى العاصمة عمان.

وأكد رئيس الوزراء الأرنى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية اليوم، خلال تفقده لمحطة الركاب فى (صويلح) - أهمية هذا المشروع الحيوى والاستراتيجى للنقل العام فى العاصمة والذى أصبح إنجازا ملموسا يلبى احتياجات المواطنين بوسائل نقل عام آمنة ومريحة، مشددًا، فى الوقت ذاته، على أهمية كفاءة التشغيل، بما يعزز ثقة المواطنين بخدمات النقل العام.