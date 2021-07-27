شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه فى قضية انقلاب 1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، فى قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت فى طلب قاضى المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين فى انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث قدم القاضى طلبا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت فى الطلب.

وأوضح القاضي، أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه من قبل رئاسة القضاء، سوف يواصل عمله فى الجلسة القادمة بعد أسبوعين.