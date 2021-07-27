شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة فى البرلمان التونسى: قرارات الرئيس قيس سعيد ضرورة لتصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فى البرلمان التونسي أميرة شرف الدين، إن قرارات الرئيس قيس سعيد كانت ضرورة من أجل الصحوة وتصحيح المسار، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

وتنفست تونس الصعداء بعد 10 سنوات من قبوعها فى خندق الإخوان المظلم، فى وقت تتولى قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل لمثيرى الشغب، وأفادت قيادات أمنية تونسية أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيد.