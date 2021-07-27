شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع فى تونس عن كثب وعلى الجميع احترام الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الأمريكية، إنها تراقب الوضع في تونس عن كثب وعلى الجميع احترام الديمقراطية والدستور، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان فى تونس، منذ صباح الثلاثاء، تولت غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل محتجين ومثيرى الفوضى، وأفادت قيادات أمنية تونسية عن أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيد.

وأكدت مصادر أمنية، وفق "العربية"، بأن قوات الأمن بتونس تتواصل مع القيادة العامة للجيش من أجل تنفيذ القرارات التي صدرت عن الرئيس قيس سعّيد، وآخرها فرض حظر تجوال اعتبارا من أمس الإثنين.

وأعلنت الرئاسة التونسية على حسابها على تويتر، عن منع تجوال الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من الاثنين 26 يوليو إلى الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، وفق التغريدة.