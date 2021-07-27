شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى: تونس تمر بمرحلة مفصلية والشعب ينتظر محاسبة "إخطبوط" الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى الحر، إن المرحلة التى تمر بها تونس، هى مرحلة مفصلية، باعتبار أن القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية التونسى، تعبر عن إنهاء الهيمنة الإخوانية وانتهاء حكم الإخوان فى البلاد، مشيرة إلى أن الشعب التونسى ينتظر تفعيل القرارات التى تؤكد التوجه نحو محاسبة "إخطبوط" الإرهاب والفساد وساعد على تدمير تونس.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "نحن ننتظر تفعيل القرارات فيما يخص تفعيل حكومة جديدة، وكيف سيتم التعامل معها ومقاييس اختيار أعضاءها؟، والجميع ينتظر خارطة الطريق التى سيضعها رئيس الجمهورية بناء على التوجه الذى سار فيه، وكل الجهات تؤكد ضرورة احترام استقلالية القضاء وعدم الانحراف بالدستور والتوسع فى الصلاحيات".

وقالت رئيس الحزب الدستورى الحر: "استمعنا لبعض الأصوات التى تنادى بالتواصل بين الرئيس قيس سعيد وجماعة الإخوان أو راشد الغنوشي، وحسب رأينا لا بد أن نحترم فرحة الشعب التونسي، ونرى أنه لا يمكن أن يتواجد الإخوان فى أى تشكيلة حكومية مرتقبة لأنهم هم من قرروا تدمير الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى تونس، ودعونا من قبل راشد الغنوشى لتقديم استقالته من منصبه بمجلس النواب، لتسببه فى تفعيل حكم الميليشيات العنيفة وأن يعى مدى الدمار الذى تسبب فيه داخل تونس".