شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يعرب عن تعازيه لغرق 57 شخصا قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية فى الاتحاد الأفريقى السفيرة أميرة الفاضل، اليوم الثلاثاء، عن حزنها العميق بعد حادث غرق 57 شخصاً قبالة السواحل الليبية أمس الاثنين.

وقالت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "أحزنتنى الأنباء المأساوية عن وفاة 57 من الأفارقة قبالة سواحل ليبيا.. بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقى أتقدم بأحر التعازى لأسرهم".

وأكدت على التزام مفوضية الاتحاد الأفريقى بدعم ليبيا والدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى فى إيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية التى تشهدها القارة من بينها إعادة توطين اللاجئين وإعادة القبول والإدماج فى مجتمعاتهم لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسى بحسب قولها.

ودعت الشركاء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والاتحاد الأوروبى لتحمل مسئولياته فى استمرار دعم الاتحاد الأفريقى لضمان حماية الأرواح البشرية.