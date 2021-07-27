شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: علاقتنا مع التحالف الدولي ستقوم على الشراكة لمكافحة الإرهاب ودعم القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إن علاقة العراق مع التحالف الدولى ستكون مبنية على ثلاثة ملفات، وهى الشراكة فى موضوع مكافحة الإرهاب، ودعم القوات المسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز والتسليح، إضافة إلى الجهد الاستخباراتي.

وأضاف رسول - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الإرهاب لا يزال يمثل خطرا، ولا تزال هناك مناطق شمال شرقى سوريا يتواجد فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العلاقة مع التحالف الدولى ستكون مبنية على موضوع زيادة الخبرات والتدريب والاستشارة والتسليح ودعم للقوات الأمنية فى هذه المجالات، مؤكدا عدم الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على الأرض.

يشار إلى أن لقاء رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى البيت الأبيض مع الرئيس الأميركى جو بايدن، شهد التأكيد على عدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من ديسمبر المقبل.