شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: صفحات مزورة على السوشيال ميديا تعمدت تضليل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع التونسية، إن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تعمدت انتحال صفة المؤسسة العسكرية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشارت وزارة الدفاع التونسية، إلى أن صفحات مزورة على مواقع التواصل تعمدت نشر أخبار لتضليل الرأي العام.