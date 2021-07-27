شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الآراء متطابقة بنسبة كبيرة مع الرئيس اللبنانى وستكون لدينا حكومة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إنه أطلع الرئيس اللبنانى ميشال عون على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة التى أجراها اليوم مع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبنانى، مؤكدا على أهمية تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف ميقاتى - فى تصريح عقب لقائه بالرئيس اللبنانى - أنهما تحدثا فى بعض التفاصيل، والآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة.

وختم ميقاتى تصريحاته قائلا: "بإذن الله ستكون لدينا حكومة قريبا".