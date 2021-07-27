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ميقاتى: الآراء متطابقة بنسبة كبيرة مع الرئيس اللبنانى وستكون لدينا حكومة قريبا

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إنه أطلع الرئيس اللبنانى ميشال عون على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة التى أجراها اليوم مع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبنانى، مؤكدا على أهمية تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف ميقاتى - فى تصريح عقب لقائه بالرئيس اللبنانى - أنهما تحدثا فى بعض التفاصيل، والآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة.

وختم ميقاتى تصريحاته قائلا: "بإذن الله ستكون لدينا حكومة قريبا".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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