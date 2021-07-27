مواطنة تقود «جمس» تتسبب في كارثة بمحطة وقود بٱحدى مدن المملكة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اشتعال النيران في محطة وقود، بإحدى مدن المملكة، بسبب خطأ مواطنة كانت تقود مركبة من نوع جمس.
ويبدو أن المواطنة، كما ظهرت في المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة في الموقع، قد فقدت السيطرة على المركبة بعد ملء سيارتها بالوقود، حيث اصطدمت بخزان الوقود مما تسبب في اشتعال النيران في المحطة.
يذكر أنه لم يتسن لصحفية “الخليج 365”، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول عبر مواقع التواصل.
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