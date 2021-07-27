شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أعراض إصابة الأطفال بـ «كورونا» .. انتبه إليها ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن الأطفال قد يكونون مصدرًا لنقل العدوى بفيروس كورونا، بسبب كثرة حركتهم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف “الشهري” في مداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الأطفال لديهم إصابات بفيروس كورونا بنسبة أقل عن الكبار، فتكون إصابتهم بأعراض خفيفة، وأبرزها: “سيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة والخمول، والإسهال والغثيان”.

وقال إن تأثير فيروس كورونا طويل الأمد يحدث لدى كبار السن والبالغين، وتوجد دراسات تؤكد احتمال إصابة الطفل بنفس التأثير وذلك في حالة تعرضه لإصابة شديدة بفيروس كورونا.

ونصح الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قدر المستطاع والحصول على اللقاح بجرعتيه خصوصًا للفئات عالية الخطورة، ودعم جهود الدولة في الوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية.

وأكد الشهري أهمية عدم أخذ الحاصلين على لقاح كورونا أي أدوية قبل أو بعد الحصول على اللقاح، إلا في حالة الشعور بأعراض جانبية كالحرارة أو الصداع لأن أي دواء له أعراض جانبية.