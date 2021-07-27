شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» توضح خطوات سداد نصف إجمالي «الفاتورة» عبر تطبيق البنك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الشركة السعودية للكهرباء آلية استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، وكذلك خطوات سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك. وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر حساب العناية بالمشتركين في “تويتر”: “أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع، على الرابط: https://goo.gl/hbqc3D ، والضغط على ايقونة فواتيري ، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”. كما يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك: 1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة. 2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء. 3- إدخال رقم الحساب. 4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته. 5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

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