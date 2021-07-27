شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف أن إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت إندونيسيا 2069 وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، وهو رقم يومي قياسي.



يأتي ذلك في أعلى زيادة يومية بعدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا شهدتها البلاد منذ بداية تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وذكرت الخدمة الإندونيسية بشبكة (سي.إن.بي.سي)، الثلاثاء. نقلا عن وزارة الصحة الإندونيسية أنه تم تسجيل 45203 حالات إصابة، الثلاثاء، ارتفاعا من 28228، الإثنين.