مصر.. زلزالان في شرم الشيخ وخليج السويس دون وقوع أضرار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الثلاثاء، عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الإعلان عن حدوث هزة أرضية شمال البحر الأحمر، تبعد 26 كم، جنوب مدينة شرم الشيخ.

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وذكر المعهد المصري في بيانه أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالا، وخط الطول 34.26 شرقا، والعمق 19.1 كم.

وأفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه وقع زلزال آخر، صباح اليوم، وتم تسجيله في تمام الساعة 10.24 صباحا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.

وأشار المعهد المصري إلى أنه لم تقع أي إصابات أو حوادث نتيجة الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد، اليوم.