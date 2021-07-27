حريق كبير بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. وسط إجلاء المئات وقطع الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشمال الإسرائيلية شهدت اندلاع حريق هائل بالقرب من بلدة كفر ناحوم، بالشمال الإسرائيلي، نجم الحريق بسبب إطلاق قنابل ضوئية أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل، أمس الإثنين.

وأكدت القناة العبرية أن إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل إنارة يعزى إلى الزعم بوقوع حالات تسلل من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي، ما نتج عنه اندلاع حريق هائل بالقرب من الحدود المشتركة، تسبب إتلاف خطوط الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من الشمال الإسرائيلي، فضلا عن إغلاق الطريق السريع 90، والتسبب في صعوبة الحركة المرورية في تلك المناطق.

وأشارت القناة إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت إجلاء ما يزيد عن 450 زائرا أو سائحا للمنطقة نفسها، وإغلاق أغلب الطرق في تلك المنطقة، في وقت نشرت القناة لقطات فيديو وصور لمناطق زراعية وشجرية يعتقد أنها تعود لمزارع بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي.