شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: موجة جديدة من النازحين الإثيوبيين تعبر الحدود إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن موجة جديدة من النازحين الإثيوبيين عبرت الحدود إلى السودان.

وكانت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قد سلطت الضوء على خريطة الصراعات التي تمر بها إثيوبيا في ظل حكم ابى أحمد، حيث أشارت الدراسة إلى الصراعات الحدودية المنتشرة في الأقاليم الإثيوبية.

أوضحت الدراسة، أن الصراعات الحدودية تضرب كافة الأقاليم الإثيوبية دون استثناء، وقد استمرت رغم الجهود التفاوضية المبذولة لتسويتها، إلا أنها تسببت في سقوط قتلى ونزوح الآلاف من المواطنين إلى مناطق أخرى، إذ يتصاعد النزاع بين ولايتي عفار والصومال الإثيوبي على الأراضي المتنازع عليها، وهو ما دفع المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي لإلغاء إجراء الانتخابات في 30 مركز اقتراع بالمنطقة، وفي مناطق نزاعات أخرى مثل تيجراي وغيرها.