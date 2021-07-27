شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان نحو 60 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين بمصرع ما لا يقل عن 57 مهاجرا كانوا يسعون إلى بلوغ أوروبا، غرقا الاثنين قبالة ليبيا في مأساة جديدة للهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، وفق ما افادت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة إن "57 مهاجرا على الأقل غرقوا قبالة الخمس اليوم". وتقع مدينة الخمس على بعد 120 كلم من العاصمة طرابلس على الساحل الغربي لليبيا. وأضافت المنظمة على حسابها على موقع تويتر أن "الناجين الذين تحدثوا إلى طواقمنا قالوا إن عشرين امرأة وطفلين هم بين المتوفين"، متحدثة عن "مأساة اخرى" على صعيد الهجرة على هذه "الطريق الخطيرة".

ولم تحدد المنظمة جنسيات المهاجرين، لكن صورا نشرتها تظهر عمالا إنسانيين يوزعون مياها وطرودا غذائية على الناجين الذين بدوا منهكين ويرجح أنهم يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.