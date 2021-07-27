من الأربعاء إلى الجمعة.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار وزخّات البرد على هذه المناطق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تبدأ من غدا الأربعاء وتنتهي يوم السبت المقبل – بمشيئة الله-.
وأوضح المركز أنه تصحب هذه الحالة زخات من البرد و تيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل الرياح لأكثر من 55كم/س(، و تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
كما توقع المركز أن يستمر تأثير الحالة ، ويصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، تؤدي إلى جريان السيول على عسير (أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، رساة عبيدة، بيشة، الربك(.
وفى منطقة الباحة (الباحة – بلجرشى ، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق(.
وجازان (جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو(.
وفي نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة).
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