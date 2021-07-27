للمرة الثالثة... قمة بين ملك الأردن والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان غدا الأربعاء

دبي - محمود عبدالرازق - وستجمع القمة بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

ولفت البيان إلى أن القمة الثلاثية ستركز على "علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتعد هذه هي القمة الثالثة التي تعقد بين البلدان الثلاثة، بعدما عقدت الأولى في العاصمة القبرصية نيقوسيا في عام 2018، بينما أقيمت الثانية في شهر نيسان/ أبريل عام 2019 بالعاصمة الأردنية عمان.