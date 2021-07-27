الأمن العراقي يعتقل شخصا تسبب بمقتل مدني وإصابة 12 آخرين بتفجير سيارة قبل 3 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
كانت خلية الإعلام الأمني قد ذكرت، في بيان، عقب وقوع الانفجار منتصف نيسان/أبريل الماضي أن الانفجار أدى إلى "استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 سيارات".
وبين الحين والآخر يقع انفجار يخلف عددا من الضحايا والمصابين في بعض المدن العراقية، فيما تخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.