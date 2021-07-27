البحرية المصرية تنقذ يختا إسرائيليا في البحر المتوسط.. بعد نفاد وقوده

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها إنقاذ البحرية المصرية ليخت إسرائيلي في البحر المتوسط بعد نفاذ وقوده.

وأوضحت السفارة أن اليخت الإسرائيلي أطلق استغاثة، عاجلة، للمساعدة وهو في البحر المتوسط، قادما من مدينة إيلات على البحر الأحمر، فاستجابت دورية مصرية "عن طيب خاطر" ـ على حد وصفها.

وتحت عنوان "يُقال الصديق وقت الضيق" أنقذت دورية مصرية يختا إسرائيليا كان على متنه فريق مكون من ثلاثة بحارة، أقلع من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط، في طريقهم إلى تركيا عبر قناة السويس.

وأعربت السفارة الإسرائيلية في القاهرة عن شكرها وسعادتها بكرم "مصر وجدعنة المصريين"، ومدى ما لمسوه بأنفسهم من "جدعنة" خاصة بعد الاستجابة الفورية لاستغاثة اليخت الإسرائيلي.