مصر... وصول أول قطار مونوريل

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الوزير إلى أن أول قطار مونوريل وصل إلى الإسكندرية، على أن يصل المونوريل الثاني خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، بحسب بيان رسمي.

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كما لفت وزير النقل المصري إلى أنه سيكون هناك 3 قطارات "مونوريل" مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 2 في العاصمة الإدارية وقطار واحد في يوسف عباس.

وجاءت تصريحات وزير النقل المصري، كامل الوزير، في مؤتمر استعدادات انطلاق الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات "TransMEA2021"، الذي تنظمه الوزارة وشركة "تريد فيرز انترناشونال" فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقيمها مصر منذ سنوات.

وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة"، ويتضمن العقد الذي تم توقيعه توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصة الجرارات والعربات.

وكان رئيس الهيئة القومية المصرية للأنفاق، اللواء عصام والي، صرح في وقت سابق لـموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المرحلة الأولى من "مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقدر طوله بنحو 54 كم، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ستكون جاهزة أمام الركاب في أواخر شهر مايو/ أيار عام 2022، وتنتهي المرحلة الثانية في فبراير/ شباط 2023".