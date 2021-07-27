الحريري: ما زلنا نصر على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".

​وأضاف: "عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة".

​وتابع: "أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استشهدوا هم أهلي "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع"".

​يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.