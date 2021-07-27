شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان المكلف: إجماع على الضرورة القصوى للإسراع بتأليف الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان المكلف نجيب ميقاتى، فى ختام المشاورات النيابية غير الملزمة التى جرت اليوم فى مجلس النواب، استمعت اليوم إلى آراء السادة النواب ورؤيتهم المسقبلية، وكان هناك إجماع من قبل كل الكتل والنواب على ضرورة الإسراع فى عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لعل وعسى أن نستعيد دور الدولة الغائبة منذ فترة طويلة، ووجود الدولة هو لطمأنة المواطن لكى يشعر بوجود مسؤول يرعاه ويسأل عنه، بخاصة فى هذه الظروف الصعبة التي تحولت فيها الحقوق البديهية أولوية مطالب المواطن وهى العيش الكريم والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز، وهذا ما نسعى لتأمينه باذن الله اذا تشكلت الحكومة".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

أضاف ميقاتى: "بعد هذا اليوم الطويل مع النواب والكتل، سأطلع رئيس الجمهورية على النتائج والضرورة القصوى في الاستعجال بتشكيل الحكومة، وساتردد باستمرار الى القصر الجمهورى لتبادل الرأى مع فخامته، لكى نصل الى تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن".

وأجرى ميقاتى الاستشارات النيابية مع رئيس مجلس النواب نبيه برى ثم رئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريرى زعيم كتلة تيار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق النائب تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى فرزلى.

والتقى ميقاتى مع النواب المستقلين وعددهم 9 نواب، إضافة إلى كتلة التنمية والتحرير "الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري وتضم 17 نائبا" وكلتة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريرى "وتضم 18 نائبا" وتكتل لبنان القوى برئاسة جبران باسيل "الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر الفريق السياسى لرئيس الجمهورية اللبنانية وتضم 17 نائبا" وكتلة الوفاء للمقاومة "الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 12 نائبا" وكتلة التكتل الوطني "الكتلة النيابية لتيار المردة ويضم 5 نواب" وكتلة اللقاء الديمقراطى "الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكى وتضم 7 نواب" وكتلة الوسط المستقل "كتلة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى وتضم 3 نواب" والكتلة القومية الاجتماعية "التكتل النيابى للحزب السورى القومى الاجتماعى ويضم 3 نواب" وكتلة اللقاء التشاورى "تجمع للنواب السنة ويضم 4 نواب" وكتلة الجمهورية القوية "التكتل النيابى لحزب القوات اللبنانية ويضم 14 نائبا" وكتلة نواب الأرمن "التكتل النيابى لحزب الطشناق ويضم 3 نواب" و كتلة ضمانة الجبل "التكتل النيابى للحزب الديمقراطى اللبنانى ويضم 4 نواب".

وكان ميقاتى قد تم تكليفه أمس بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد حصوله على أغلبية 72 صوتا في الاستشارات النيابية الملزمة التى أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع 115 نائبا من الكتل النيابية والمستقلين.