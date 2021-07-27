شكرا لقرائتكم خبر عن محرز أبرزهم.. مشاهير الجزائر تجمع 190 ألف يورو لتوفير أجهزة تنفس لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مشاهير الجزائر من جمع مبلغ قدره حوالى 3 مليارات سنتيم جزائرى (أى ما يعادل 190 ألف يورو)، لصالح مرضي كورونا، فى أقل من 48 ساعة، بعد إطلاقها حملة لجمع التبرعات بهدف توفير أجهزة التنفس الاصطناعى، وذلك بعدما تدهورت الحالة الصحية لعدد كبير من المرضى بفيروس كورونا.

وكانت بدأت الحملة نجمة السوشيال ميديا الجزائرية "نوميديا لزول"، حيث أطلقت الحملة عبر حسابها بسبب عجز المستشفيات في الجزائر عن توفير العدد الكافي من الأجهزة المخصصة للإنعاش الطبي، لعدد كبير من مرضى فيروس كورونا، وتبنى الحملة عدد من المؤثرين والفنانين الجزائريين من أجل الوصول إلى أكبر مبلغ من أجل اقتناء أجهزة التنفس والتبرع بها للمرضى.

وعبر النجم الجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي عن دعمه لحملة "نوميديا لزول" لشراء مكثفات الأوكسجين من فرنسا، ونشر محرز ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أبدى من خلاله جاهزيته لدعم الحملة.



رياض محرز

ومن جهته، دعا المغني سولكينج إلى الوقوف مع هذه الحملة، ونشر على صفحته نداء لكل مشاهير الجزائر من أجل التبرع بمبلغ مالي من أجل إنقاذ أرواح مرضى الجائحة.



سولكينج

ولا تزال الجزائر تعانى من صدمة العجز المسجل فى أعداد أجهزة التنفس الاصطناعى، وذلك بعد انتشار خبر وفاة 18 مريض بمستشفى ولاية سطيف بسبب نقص أجهزة الأوكسجين.

وهذا الأمر دفع بالمدير العام للمستشفى الجامعي عبد النور سعادنة بسطيف نورالدين عطوي للخروج عن صمته، مشيرا إلى أن ما عاشه مستشفي سطيف هو تذبذب في الخدمة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الضغط فيما يخص نسبة الأوكسجين التي تصل إلى المرضى، مما أدى إلى تسجيل بعض الوفيات.

وتكثف السلطات الصحية في الجزائر من جهودها هذه الأيام من أجل حل هذه الأزمة، بينما لا تزال المستشفيات تسجل زيادة في عدد الوفيات في ظل الارتفاع الرهيب في عدد المصابين بمتحور "دلتا".