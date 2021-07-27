شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية تعلن نتائج اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية مع الحكومة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية مع حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان ومصرف ليبيا المركزى.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، ممثلين بمنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زيننجا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري محمد ثروت سليم اجتمعوا أمس الإثنين برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد.

وحثّ الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية، ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد، وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية. وأكدوا مجدداً دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود.