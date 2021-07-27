شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: إجماع نيابى على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف أن هناك إجماعًا من الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وأضاف ميقاتي في كلمة عقب انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة، أنه بتأليف الوزارة يمثل استعادة للدولة ووجودها بما يجعل المواطن يطمئن.

وأوضح ميقاتي أن الظروف التي يعيشها لبنان صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن من الوقود والكهرباء والأدوية والغذاء، مشيرًا إلى أنه سيطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، على نتائج الاستشارات اليوم، مع التأكيد على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة.

وأوضح أنه سيتردد دومًا إلى القصر الجمهوري دائمًا للإسراع في تشكيل الحكومة.