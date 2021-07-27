الرئيس اللبنانى يبحث مع صندوق النقد الدولى التطورات الاقتصادية فى بلاده

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون التطورات الاقتصادية والمعيشية في البلاد مع مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد ازعور .

وأكدت رئاسة الجمهورية أن عون عرض مع ضيفه أزعور الأوضاع العامة في البلاد .

يأتي ذلك في وقت يأمل فيه اللبنانيون تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لسرعة التعامل مع الأزمات التي تعاني منها البلاد.