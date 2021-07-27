شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 13 حوثيا وعشرات الجرحى بنيران الجيش اليمنى غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، هجومًا لعناصر الحوثى، بجبهة المشجح غرب مأرب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحًا من عناصر الحوثى، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.