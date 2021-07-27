شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 13 حوثيا وعشرات الجرحى بنيران الجيش اليمنى غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، هجومًا لعناصر الحوثى، بجبهة المشجح غرب مأرب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحًا من عناصر الحوثى، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.
وقال مصدر عسكري يمني في المنطقة العسكرية الثالثة - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن عناصرالحوثى شنّت هجومًا استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا ان قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبدوها خسائر فادحة في المعدات والأرواح، مضيفًا "أن مدفعية الجيش شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفًا مكثفًا على مواقع وتجمعات وتعزيزات الحوثيين وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصرها".