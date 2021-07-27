شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للبنان.. ويتمنى التوفيق لميقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالاً برئيس الوزراء اللبنانى المُكلف نجيب ميقاتى، حيث تمنى له التوفيق فى مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التى يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبّر لميقاتى عن دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية والتى أثرت تبعاتها على كافة شرائح الشعب وعلى استقرار البلاد.