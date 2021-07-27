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أمين منظمة التعاون الإسلامي يؤكد حرص المنظمة على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعمها الكامل للشعب التونسي

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حرص المنظمة على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعمها الكامل للشعب التونسي، متمنيًا لتونس سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب لما فيه الخير والاستقرار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معاليه اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية عثمان الجرندي، وذلك في إطار متابعة الأمانة لآخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في الجمهورية التونسية.
وعبر العثيمين عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المنظمة بالجمهورية التونسية، مثمنًا دور تونس الفاعل ومساهماتها البناءة في المنظمة، معربًا عن تطلعه للمزيد من الدعم وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات بما يخدم أهداف المنظمة ومصلحة تونس وشعبها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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