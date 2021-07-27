السلطات السورية تحذر من انتشار الحرائق خلال الفترة القادمة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتورة روزة قرموقة: "إن المنصة نشرت تحديثاً لمنتجها يبين خارطة مؤشر خطورة الحريق لمناطق الغابات لشمال غرب سورية للفترة من 27 وحتى 31 من شهر تموز/ يوليو الجاري والتي تظهر أن معظم أراضي الغابات شمال غرب سورية تحت تصنيف المرتفع والمرتفع جداً مقارنة بخرائط الأيام السابقة من الـ 22 وحتى الـ 26 منه التي كانت تشير إلى انحسار مؤشرات الخطر باتجاه سيادة الخطورة المتوسطة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضافت: "مواقع مؤشرات الخطورة تتركز عموماً في مناطق شمال شرق طرطوس وغرب حمص وجنوب غرب حماة وأقصى غرب إدلب، تم التحذير من إشعال أي نيران ضمن مناطق أراضي مستويات الخطورة التي تزيد عن المتوسط إذ يمكن أن تصبح الحرائق خطيرة ويصعب السيطرة عليها ما لم يتم إخمادها وهي في بدايتها قبل أن تتسع".

ودعت المنصة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم إشعال أي نيران والتنبه لأي لهب أو دخان.