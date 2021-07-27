عقيلة صالح: ليبيا ستعود للمربع الأول إذا تأخرت الانتخابات وحكومة الوحدة "فاشلة"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / CHRISTINA ASSI

وأوضح عقيلة صالح، في تصريحات مع "وكالة رويترز"، أنه لا يريد أن يرى المزيد من الانقسام، محذرا من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

واتهم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدا أنها تحولت إلى حكومة طرابلس، ومطالبا إياها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المحلتين.

كما أكد أن هدف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كان ضمان الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية وتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار.

وأضاف عقيلة صالح، أن "الرئيس هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد"، مؤكدا على وجود صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

وختم عقيلة صالح تصريحاته بالقول: "ليست هناك حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75 فلدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت"، مؤكدا رفضه للمساومة.