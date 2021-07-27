شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد لقيادات المجتمع المدنى على حماية المسار الديمقراطى والحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي إن الإجراءات التى اتخذها مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وإن الحريات لن تمس بأي شكل.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الرئيس التونسي أبلغ قيادات في المجتمع المدني أنه سيحمي المسار الديمقراطي والحقوق والحريات.

وبموجب الفضل 80 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.