شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية بالعراق يستحق الاهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام".

وأضاف بيسكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه "من السابق لأوانه إصدار أحكام، ونحن في انتظار الخطوات المقبلة"، مشددا على أنه ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أمس الإثنين أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي و إمداده بالاستشارات العسكرية. وجاء إعلان بايدن بعد محادثات أجراها في البيت الأبيض مع رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كما أعلن بيسكوف، أن الكرملين سيراقب الوضع، مشيرا إلى أن روسيا لا ترغب في إضافة منطقة أخرى لاحتمال عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال بيسكوف للصحفيين، بشأن تقييم (الكرملين) لانسحاب القوات الأمريكية من العراق "بالطبع هذا وضع يستحق الاهتمام، ويبدو أن عددا كبيرا ممن يُطلق عليهم المستشارين العسكريين الأمريكيين سيستمرون في العمل في العراق، لذلك سوف نراقب الوضع بالطبع"، مضيفا "الآن من السابق لأوانه توقع الأحداث بطريقة ما، ولكن لا نود أن نرى منطقة أخرى تضاف إلى المناطق المهددة بعدم الاستقرار".

وتابع إن الكرملين يرى أن الأوضاع في العراق وأفغانستان مختلفة تماما، مشيرا إلى أنه من غير المرجح إجراء مقارنة بينهما، وأن الكرملين مهتم بمواصلة الاتصالات مع القيادة العراقية، قائلا " نحن بالطبع نهدف إلى استمرار الاتصالات وتطوير علاقاتنا مع الحكومة العراقية، ومع قيادة العراق".