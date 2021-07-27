شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للقضاء فى تونس ينفى عقد جلسة مرتقبة لتدارس قرارات قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو المجلس الأعلى للقضاء التونسى، أحمد الخصخوصي، في تصريح اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه ليس هنالك أى جلسة مرتقبة للمجلس لتدارس القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أمس الإثنين خبرا مفاده أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس سيعقد اليوم جلسة لتتدارس قرارات رئيس الجمهورية .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اتخذ أول أمس الأحد جملة من القرارات عقب تفعيل الفصل 80 من الدستور والتي من بينها ترؤسه للنيابة العمومية.

وكان رئيس الجمهورية التونسية، التقى أمس الإثنين بكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.