شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تعرب عن أملها فى تسوية الوضع فى تونس ضمن المجال القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها فى تسوية الوضع والتناقضات الداخلية فى تونس ضمن المجال القانونى، وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنطلق من فرضية أن التناقضات الداخلية في تونس سيتم حلها حصريا ضمن الأطر القانونية، مضيفا :" نأمل أن تستمر العلاقات الودية الروسية التونسية والتعاون متعدد الأوجه في التطور التدريجي لصالح شعوب بلدينا".