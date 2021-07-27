شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للنفط: ندعم قرارات الرئيس التونسى لمواجهة التخريب الإخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزى، على كافة أنواع الدعم، وتضامن "الاتحاد العربى" مع مواقف ومطالب الاتحاد التونسى للشغل، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وتوجيه التحية للمؤسسة العسكرية التونسية، وتأكيده على أن الحكومات السابقة انتهجت أسلوبا قمعيا مع الجمعيات المدنية والأحزاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى للأمين العام للاتحاد العربى مع قيادات من "التونسي للشغل"، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، وقال حمدى، إن الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي يتواصل ويتضامن مع الأشقاء في تونس في مواجهة كافة مخططات الهدم والتخريب على يد جماعات إرهابية، تنتهج سياسات فاشلة، تعرقل التنمية، وتهدد الأمن والأمان في البلاد وتنشر الفوضى وتعرقل الديمقراطية.. فى الوقت ذاته أشادوا بموقف "التونسي للشغل" وتأكيده على حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي، وإعادة الاستقرار للبلاد، واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم، وذلك إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقياً من الخطر الداهم.

وأشادوا بالمواقف التاريخية والوطنية للاتحاد التونسي للشغل، وتنبيهه المستمر على مدى سنوات من المخاطر التي تحيط بالبلاد في ظل تلك السياسات، وتأكيده بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها "الاتحاد التونسي" عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل مؤسسات الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التى وضعت تونس على صفيح من نار.