شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى يؤكد على ضرورة احترام الدستور بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة أن يتم احترام الدستور، سيادة القانون والمؤسسات في تونس مع الإصغاء لنداءات وتطلعات الشعب.

جاءت هذه الدعوة في بيان صدر عن بوريل اليوم الثلاثاء باسم الاتحاد الأوروبي تعليقاً على التطورات الأخيرة في تونس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ، مشيرا إلى أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب التطورات في تونس.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة احترام الحقوق الأساسية والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف، موضحا أن أولوية الاتحاد الأوروبي تتمثل في حماية الديمقراطية والاستقرار في هذا البلد.