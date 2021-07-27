شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يوضح الحد الأقصى للتأمين الخاص بحالات التوحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي، على أن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد أقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

وأوضح المجلس، عبر تويتر، ردًا على استفسار أحد المستفيدين، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف حالات التوحد بحد أقصى (50000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على أن تأمين السفر الخاص بكورونا الزامي للمواطنين لمن هم دون 18 سنة، وأن شركة التعاونية هي المعتمدة حاليًّا بتأمين كورونا.