شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب العقارات.. «الشؤون البلدية» توضح طريقة طلب ترخيص لحجر مؤسسي للعمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الشؤون البلدة والقروية والإسكان، أنه يمكن لأصحاب العقارات طلب ترخيص لحجر صحي مؤسسي، للعمالة الوافدة من خارج المملكة، من خلال الرابط (هنا)

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أنه لتهيئة بيئة صحية ملائمة لاستقبال القادمين إلى المملكة، يمكن لأصحاب العقارات التقدم بطلب تأهيل وترخيص حجر صحي مؤسسي لاستقبال العمالة القادمة من خارج المملكة.