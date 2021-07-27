مفوضية الاتحاد الأفريقي تؤكد ضرورة الالتزام بالدستور في تونس ونبذ العنف

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المفوضية، في بيان لها: "يراقب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، الوضع في تونس عن كثب. وفي هذا الصدد، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تونس عثمان الجرندي".

وأكد فقي، خلال الاتصال "على ضرورة الالتزام بالدستور التونسي، والحفاظ على السلام، ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة، إضافة إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

كما قرر الرئيس التونسي، أمس الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، كما اتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتية بالوقوف وراء "الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة".

واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.