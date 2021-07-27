السودان يتلقى دفعة ثانية من معونة قمح أمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السودانية، تصل الدفعة (48 ألف طن) إلى ميناء بورتسوان.

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وقال الفاتح عبد الله، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين، أن عملية تفريغ الشحنة تبدأ الخميس.

وكان السودان قد استلم الدفعة الأولى، من القمح في يونيو الماضي، وهي دفعة إلى جانب القمح المحلي يمكنها تغطية الاستهلاك المحلي.

ويحاول السودان تغطية احتياجاته من خلال الاستيراد، حيث يحتاج إلى ما يقرب من مليوني ونصف مليون طن سنويا.

ويعاني السودان مشكلات اقتصادية صعبة، خلفتها حقبة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، ما كان شرارة لوقوع احتجاجات شعبية، أدت إلى عزله عن السلطة، في 11 أبريل/نيسان 2019.