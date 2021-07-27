مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب مع "باريك جولد" الكندية

دبي - محمود عبدالرازق - وشهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع العقود بين هيئة الثروة المعدنية المصرية وشركة باريك جولد الكندية، بحسب بيان للوزارة نقله موقع "مصراوي".

ووقع العقود عبر تقنية الفيديو كونفرانس خالد الششتاوي رئيس الهيئة مع غويل هوليداي نائب رئيس باريك جولد للاستكشاف.

ومن المقرر أن تستثمر باريك ما قيمته 8.8 مليون دولار في التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية المصرية.

وكانت الشركة التي تأسست عام 1978 ومقرها تورنتو في كندا قد فازت في أول مناقصة عالمية طرحتها الوزارة المصرية عام 2020 بنظامها الحديث.

من جانبه، قال طارق الملا إن دخول الشركة الكندية إلى قطاع التعدين المصري "سيكون بداية لشراكة قوية بين الجانبين سعياً نحو المزيد من العمل المشترك، كما ستمثل إضافة مهمة وقوية لهذا النشاط في مصر".