الكرملين: الأوضاع في العراق وأفغانستان مختلفة تماما

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "كانت هناك تصريحات سابقة لممثلي الولايات المتحدة، الإدارة الرئاسية تفيد بأنه سيكون من الضروري مغادرة العراق عاجلا أم آجلا".

وأشار بيسكوف في حديثه للصحفيين إلى أن "الأوضاع في العراق وأفغانستان مختلفة تماما".

وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان الرئيس الروسي يرحب بهذا القرار: "دعونا نضع الأمر على هذا النحو، إنها [الأوضاع] مختلفة تماما. وربما من الصعب وجود أي أوجه تشابه هنا. لكني أكرر مرة أخرى، نود جميعا ألا تنمو إمكانية الصراع في المنطقة".

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

وأكد بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والدعم الاستخباراتي. وقال، خلال اجتماع له مع الكاظمي، إن التعاون الأمريكي لمكافحة الإرهاب سيستمر مع إنهاء الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش"، وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق في مارس/ آذار 2003 بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يعثر على مثل تلك الأسلحة قط.